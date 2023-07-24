Военный эксперт назвал условия для создания «купола» над Москвой Военэксперт Кнутов: грамотное размещение систем РЭБ позволит создать над Москвой «купол»

Фото: МО РФ

Боевая работа расчета станции помех подразделения РЭБ

Развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), грамотное их размещение, а также повышение характеристик этих станции позволит создавать защитные «купола» над Москвой, Санкт-Петербургом и другими крупными городами России, заявил NEWS.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, руководство страны действительно ставит задачи, чтобы беспилотники противника не смогли долетать до столицы и со временем такая задача будет решена.

Конечно, задача ставится, чтобы беспилотники до Москвы не долетали, и, я думаю, что со временем она будет решена, учитывая, что, например, в Крыму было нейтрализовано 17 беспилотников, из которых 14 подавили с помощью РЭБ, — сказал собеседник.

Утром 24 июля беспилотники атаковали российскую столицу. В результате ударов пострадавших нет, повреждены два нежилых здания. Один из дронов попал в офисное здание на проспекте Лихачева. В результате удара у бизнес-центра выбило окна на верхних этажах. Позже стало известно, что второй беспилотник попал в здание на Комсомольском проспекте недалеко от Министерства обороны России. Взрывной волной повыбивало несколько окон в квартирах на Комсомольском проспекте.

По информации Министерства обороны РФ, беспилотника было два. Оба были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего потерпели крушение.