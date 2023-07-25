Украина потеряла около трети западной техники: новости СВО на вечер 25 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия уже уничтожила треть боевой техники ВСУ, которая была предоставлена Киеву со стороны Запада. Также, по его словам, ВС РФ улучшили позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях. Врио главы ДНР также добавил, что Киев продолжает получать оружие, хотя уже не с такой интенсивностью, как раньше.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский отметил, что украинская армия имеет преимущество перед ВС РФ в точности импортных средств поражения, а также в дальности их действия. Он уточнил, что Россия выровнялась по «москитному воздушному флоту», а местами опережает ВСУ.

Он добавил, что приоритетными являются борьба за небо и дальность поражения. По словам Ходаковского, каждый день технический коллектив занимается либо дронами, либо средствами борьбы с ними.

Российские военные пресекли попытку диверсионной группы ВСУ форсировать Днепр в районе острова Антоновский. Противник передвигался на лодках, которые поразили огнем из артиллерии.

Экономист Иван Лизан сообщил, что удары по портам Одессы и на Дунае неизбежно скажутся на украинском сельскохозяйственном экспорте и приведут к потерям примерно 2 млн тонн мощностей, а Россия выиграет от любых скачков цен на зерновые. При этом, по его словам, столпотворение судов в дельте реки Дунай — пока не показатель, так как непонятно, будут ли удары российской армии системными.

Telegram-канал Baza рассказал, что в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа. Как пишет канал, по предварительной информации, дроном оказался турецкий Bayraktar. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Военэксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины начали обходить укрепрайоны ВС России на Запорожском направлении по предложению американских советников. По его словам, подобную схему разработали именно в США, но против «племен», а не регулярных армий.

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видеозапись с камеры, прикрепленной к беспилотнику, который атаковал украинский узел связи противовоздушной обороны на Херсонском направлении. На кадрах видно, как на объект сбрасывается снаряд и попадает в цель. Следом на земле начинают тушить огонь.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что власти США, а также другие страны Запада делают всё для эскалации конфликта на Украине. По его словам, США поставляют Киеву различные типы вооружений, в том числе снаряды с обедненным ураном. При этом поставки лишь наращиваются, отмечает он.

Фото: US Army

Политик отметил, что ситуация вокруг Украины является ярким примером «деструктивных действий западников». В то же время Россия готова к диалогу, о чем неоднократно заявляла. При этом Патрушев подчеркнул, что побуждать к переговорам нужно не Киев, а его западных кураторов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра обороны Украины Алексея Резникова о желании Киева обстреливать Крымский мост. Он заявила, что в таком случае США вместе с Европой придется оплачивать восстановление моста, если Украина продолжит наносить удары по транспортному объекту в Керченском проливе.

Резников заявил, что войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и мосту через Керченский пролив. По его словам, цель Киева состоит в том, чтобы окончательно вывести переправу из строя. Он добавил, что ВСУ могут усилить атаки на российские военные корабли в Черном море, если они будут угрожать Украине.

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков полагает, что атака украинских беспилотников на Крымский мост представляет собой «символическую акцию». Он подчеркнул, что для Украины на фоне общих неудач при боевых действиях важно продемонстрировать какие-то отдельные «микропобеды», чтобы убедить население в якобы скорой победе.

Следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских беспилотников на Москву. На данный момент устанавливаются лица, причастные к инциденту 24 июля.

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