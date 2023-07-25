ВС РФ накрыли огнем лодки с украинскими диверсантами под Херсоном ВС РФ уничтожили украинскую диверсионную группу у острова Антоновский в Херсонской области

Фото: МО Украины

Российские военные пресекли попытку диверсионной группы ВСУ форсировать Днепр в районе острова Антоновский, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя местных экстренных служб. Противник передвигался на лодках, которые поразили огнем из артиллерии.

В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский, — рассказал собеседник журналистов.

По его словам, диверсантов ликвидировал расчет беспилотника. Кроме того, в районе населенного пункта Заречное уничтожена самоходка 2С3 «Акация» и миномет калибра 120 мм. Потери противника в живой силе составили 17 человек.

Ранее стало известно, что ВСУ концентрируют в Снигиревке войска. Как отметил глава администрации района Юрий Барбашов, активность противника указывает на подготовку масштабной операции по форсированию Днепра.

В то же время временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС выше по течению Днепра произошло уменьшение ширины реки. ВСУ не могут использовать этот аспект для реализации собственных планов, поскольку они пытаются высадиться на левый берег в районе Херсона, где ширина русла осталась прежней.