Опубликовано видео атаки БПЛА на украинский узел связи ПВО под Херсоном

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал видеозапись с камеры, прикрепленной к беспилотнику, который атаковал украинский узел связи противовоздушной обороны на Херсонском направлении. На кадрах видно, как на объект сбрасывается снаряд и попадает в цель. Следом на земле начинают тушить огонь.

Для атаки использовался дрон-камикадзе «Ланцет».

Ранее в Сети появилось видео, на котором дрон-камикадзе «Ланцет» поразил танк Leopard в башню с открытым люком. По словам военкора Дмитрия Астраханя, после такого удара ни военная техника, ни экипаж уцелеть не могли.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» утверждал, что «Ланцеты» активно используются российской армией на Запорожском направлении. Также эти дроны использовались на позициях возле Артемовска и Угледара. 21 июля с этих точек появлялись записи с атакой на бронемашины и гаубицы ВСУ.

23 июля ВСУ потеряли немецкий танк Leopard в районе села Работино на Запорожском направлении. Удар по технике противника наносился с применением беспилотника «Ланцет» ВДВ. В районе населенного пункта украинские подразделения пытались провести ротацию, однако им помешали FPV дроны.