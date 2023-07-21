Разгром «Ланцетами» бронетехники и артиллерии ВСУ попал на видео

Фото: МО РФ

Применение модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против военной техники ВСУ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения беспилотниками «Ланцет» бронетехники и артиллерии ВСУ около Артемовска и Угледара. На видео показано, как российские дроны попадают в скопления украинской техники.

До этого было опубликовано видео эвакуации украинских военных на танке «Призрак» в районе Артемовска. На видео показано, что бронетехника начала отъезжать во время погрузки раненых, однако потом остановилась.

Telegram-канал Минобороны России опубликовал видео уничтожения группы украинских штурмовиков высокоточным боеприпасом. Отряд ВСУ шел в атаку, но был вычислен на подступах к позициям ВС РФ и уничтожен. До этого Минобороны показало видео уничтожения техники и живой силы украинской армии под Артемовском. Артиллерия ВДВ ВС РФ разгромила силы ВСУ точными ударами.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили очередную бронированную машину пехоты Bradley, поставленную Украине западными партнерами. В своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко опубликовал видео с подбитой техникой, снятое на Запорожском направлении. На кадрах видно, как у БМП перебиты гусеницы. Предполагается, что она могла подорваться на мине.