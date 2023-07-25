Захарова отреагировала на слова Резникова об ударах по Крымскому мосту Захарова: восстановление Крымского моста будут оплачивать США и Европа

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Пусть США вместе с Европой оплачивают восстановление Крымского моста, если Украина продолжит наносить удары по транспортному объекту в Керченском проливе, написала в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на слова министра обороны Украины Алексея Резникова о желании Киева обстреливать мост.

А США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать, — написала Захарова.

Резников заявил, что войска Украины продолжат наносить удары по Крыму и мосту через Керченский пролив. По его словам, цель Киева состоит в том, чтобы окончательно вывести переправу из строя. Он добавил, что ВСУ могут усилить атаки на российские военные корабли в Черном море, если они будут угрожать Украине.

Кроме того, Резников посетовал на то, что у ВСУ нет истребителей F-16, а обучение украинских пилотов управлению этими самолетами начнется только в августе. По его мнению, при наличии истребителей ВСУ могли бы добиться большего успеха в контрнаступлении.

Также министр пообещал отчитаться перед США об использовании кассетных боеприпасов.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. В результате погибла семейная пара, ехавшая на отдых. Их 14-летняя дочь получила многочисленные травмы. Девочка уже выписана из больницы, ее состояние удовлетворительное.