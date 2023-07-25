Украинская армия имеет преимущество перед ВС РФ в точности импортных средств поражения, а также в дальности их действия, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. Он уточнил, что Россия «выровнялась» по москитному воздушному флоту, а местами опережает ВСУ.

В одном он сейчас нас переигрывает — в точности импортных средств поражения. Ну и, традиционно, в дальности. Но если по нашему москитному воздушному флоту мы выровнялись, а местами и опережаем благодаря гаражноколеночному производству, — то в вопросах тяжелых систем мы опираемся на ту базу, под которую отформатирована наша промышленность — в этой сфере положение в одночасье не изменить, — написал Ходаковский.