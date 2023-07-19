Ходаковский рассказал о роли человека в «войне технологий» Ходаковский: забывать о людях в «войне технологий» — путь к проигрышу

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Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канал порассуждал о справедливости утверждения, что война будущего типа — это война, преимущественно, технологий. По его мнению, это несколько неверно, поскольку при равных технических возможностях выигрывает та сторона, у которой лучше специалисты, управляющие военной техникой.

Он отметил, что ракеты и беспилотники можно сбить с курса путем воздействия на систему спутниковой навигации, живучесть самых современных танков зависит от храбрости саперов, которые ставят против них мины. Ходаковский подчеркнул, что делать упор на технологи, забывая про людей с их компетенциями и мотивациями — путь к проигрышу.

Именно горбом наших людей мы сейчас компенсируем отставание в каких-либо направлениях, и так будет и впредь, — написал он.

Ранее западные СМИ сообщили, что Россия получила возможность изучить секретные технологии НАТО, применяемые при разработке ракет Storm Shadow. По словам журналистов, благодаря одной из таких ракет, захваченных российскими военными в качестве трофея, Москва может разработать меры противодействия потенциальным угрозам со стороны Альянса. Поскольку боеприпас предназначен для запуска с воздушной платформы, поэтому запустивший ракету истребитель будет уязвим в случае успешного перехвата боеприпаса.