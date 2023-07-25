Патрушев обвинил США в эскалации конфликта на Украине

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Власти США, а также другие страны Запада, делают всё для эскалации конфликта на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, которые приводит «Российская газета», США поставляют Киеву различные типы вооружений, в том числе снаряды с обедненным ураном. При этом поставки лишь наращиваются, отмечает он.

США и их сателлиты делают всё для эскалации конфликта, наращивая поставки Украине вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты воздух-земля и теперь кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира, — заявил Патрушев.

Политик отметил, что ситуация вокруг Украины является ярким примером «деструктивных действий западников». В то же время Россия готова к диалогу, о чем неоднократно заявляла. При этом Патрушев подчеркнул, что побуждать к переговорам нужно не Киев, а его западных кураторов.

Николай Патрушев ранее назвал ответственных за кибератаки на Россию. По его словам, они проводятся американскими хакерами под украинским флагом. Участие в планировании таких операций принимают командование Пентагона, Агентство по национальной безопасности США, а также Центр передового опыта НАТО по киберзащите.