После атаки беспилотников на Москву возбуждено уголовное дело

Фото: NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских беспилотников на Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. На данный момент устанавливаются лица, причастные к инциденту 24 июля.

Следственными органами расследуется уголовное дело об атаке украинских беспилотников, которая была пресечена 24 июля. Обломки дронов направлены на экспертизу. Устанавливаются причастные к атаке, — сказал собеседник агентства.

Утром в понедельник, 24 июля, беспилотники атаковали Москву, нанеся повреждения двум нежилым зданиям. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. В свою очередь в Министерстве обороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и назвали это нападение террористическим актом.

Оба дрона были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего потерпели крушение. Утром появились фото поврежденного в результате атаки бизнес-центра около станции МЦК ЗИЛ, куда угодил один из БПЛА.

Свидетельница атаки второго украинского беспилотника, который упал на Комсомольском проспекте, ранее рассказала NEWS.ru о последствиях крушения дрона. По словам женщины, в ее квартире взрывной волной выбило окна.