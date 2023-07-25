Следователи возбудили уголовное дело после атаки украинских беспилотников на Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. На данный момент устанавливаются лица, причастные к инциденту 24 июля.
Следственными органами расследуется уголовное дело об атаке украинских беспилотников, которая была пресечена 24 июля. Обломки дронов направлены на экспертизу. Устанавливаются причастные к атаке, — сказал собеседник агентства.
Утром в понедельник, 24 июля, беспилотники атаковали Москву, нанеся повреждения двум нежилым зданиям. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. В свою очередь в Министерстве обороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и назвали это нападение террористическим актом.
Оба дрона были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего потерпели крушение. Утром появились фото поврежденного в результате атаки бизнес-центра около станции МЦК ЗИЛ, куда угодил один из БПЛА.
Свидетельница атаки второго украинского беспилотника, который упал на Комсомольском проспекте, ранее рассказала NEWS.ru о последствиях крушения дрона. По словам женщины, в ее квартире взрывной волной выбило окна.