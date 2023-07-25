Пушилин назвал процент уничтоженной западной техники ВСУ Пушилин: уничтожено около 30% техники, поставленной для ВСУ странами Запада

Фото: МО Украины

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире «Россия 24», что российская армия уже уничтожила треть боевой техники ВСУ, которая была предоставлена Киеву со стороны Запада. Также, по его словам, ВС РФ улучшили позиции на Авдеевском и Краснолиманском направлениях.

Мы видели, какое количество боеприпасов, техники западные страны направляли в преддверии контрнаступления в адрес Украины. Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%, — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР также добавил, что Киев продолжает получать оружие, хоть и не с такой интенсивностью, как перед началом ВСУ.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявлял, что украинская армия имеет преимущество перед ВС РФ в точности импортных средств поражения, а также в дальности их действия. По его словам, особенно активно военнослужащие сейчас работают по борьбе с БПЛА.

25 июля сообщалось, что ВСУ предприняли попытку поразить патрульный корабль «Сергей Котов» ВМФ РФ в акватории Черного моря. По данным Минобороны России, операция провалилась. Задействованные в ней морские беспилотники были ликвидированы.