«Символическая акция»: политолог об атаке БПЛА на Крымский мост Политолог Косоруков назвал «символической акцией» атаку украинских БПЛА на Крымский мост

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Атака украинских беспилотников на Крымский мост представляет собой «символическую акцию», заявил политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков. Комментируя ситуацию РИАМО, он подчеркнул, что для Украины на фоне общих неудач при боевых действиях важно продемонстрировать какие-то отдельные «микропобеды», чтобы убедить население в якобы скорой победе.

Для Украины очень важно на фоне общих военных поражений на фронте демонстрировать какие-то отдельные символические акции: то на Белгородчину зашли, то по нашим мостам шарахнули. Этими микропобедами они хотят показать, что все в порядке и что украинское население должно как-то радоваться, — пояснил политолог.

По словам эксперта, заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Крымский мост является законной целью для ВСУ, могут «накликать беду» на саму Украину. Косоруков пояснил, что через Днепр переброшены мосты, которые действительно носят стратегический характер и в случае их уничтожения у Украины останутся только понтонные переправы. При этом после присоединения новых регионов Крымский мост для России уже не является сверхстратегическим объектом инфраструктуры. Он представляет собой символ воссоединения с полуостровом и действительно удобен для торговли, но экономическое благополучие Крыма уже не так сильно зависит от него.

Косоруков отметил, что удары ВСУ по мосту неэффективны: в России могут быстро отстроить инфраструктуру. Кроме того, создаются ПВО, повышается безопасность на земле и море, а в процессе ожидается укрепление позиций, считает политолог. Он отметил, что уже сейчас ВС РФ контролируют практически все процессы на Азовском и Черном морях.

Совершенствуется ПВО, а также различного рода системы защиты от подводных, надводных, воздушных беспилотников, и американцы это видят. Они понимают, что, украинское население невозможно вечно кормить просто символическими новостями, — заключил эксперт.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предложили США и Европе оплачивать восстановление Крымского моста, если Украина продолжит наносить по нему удары. Таким образом она отреагировала на заявление Резникова.