РФ отразила две волны атаки ВСУ в Запорожье: новости СВО на вечер 26 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные смогли отразить две волны наступления ВСУ на Запорожском направлении около населенного пункта Работино. По данным канала, украинская сторона потеряла более 30 единиц бронетехники. В ближайшее время ожидается третья волна наступления.

В Минобороны РФ позже подтвердили данную информацию. Кроме того, на Краснолиманском направлении украинские войска четыре раза безуспешно пытались прорвать российскую оборону, потеряв в итоге 190 бойцов. Более того, на этом участке линии соприкосновения российским военным удалось продвинуться на 2,7 км вглубь обороны ВСУ.

В боестолкновениях на Донецком направлении ВСУ потеряли порядка 210 солдат, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777, три самоходки Krab, гаубицы М119, а также Д-20 и Д-30. В районах населенных пунктов Дылеевка и Авдеевка в ДНР были поражены склады с боеприпасами 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

По данным военкоров, Вооруженные силы Украины потеряли 21 танк и 10 БМП в районе деревни Работино. Несмотря на потери, украинская армия продолжает наступление на Запорожском фронте. Атаки отбивают бойцы 71-го гвардейского мотострелкового полка при поддержке 291-го полка.

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ бросили максимальные силы на Ореховское направление в Запорожской области.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с утра 26 июля пытаются прорвать оборону ВС РФ в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка. По его словам, украинская сторона понесла значительные потери.

Фото: МО Украины

Официальный представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что Россия начала использовать беспилотники «Герань-2» собственного производства. Ранее Киев обвинял Москву в применении дронов иранского производства. Российская и иранская стороны опровергали эту информацию. В Министерстве обороны РФ также не комментировали заявление представителя командования «Юг».

Украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров заявил, что страна ежемесячно теряет в ходе боевых действий тысячу беспилотников. Число сбитых БПЛА в месяц может достигать 10 тысяч.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усилили систему противовоздушной обороны. Он написал в Telegram-канале, что новые средства ПВО разместят в наиболее уязвимых районах, однако не уточнил, где именно.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли кладбище в селе Березка в Брянской области. По данным канала, на территорию погоста прилетело несколько снарядов, предположительно, выпущенных из ракетной системы залпового огня «Град». На снимках, опубликованных каналом, видно, что в результате атаки пострадали надгробия. В Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию.

В публикации подчеркивается, что в момент обстрела на кладбище находились родственники покойных, убиравшиеся на могилах. По данным канала, никто из них не пострадал.

Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в населенном пункте Теткино Курской области частично пропало электричество после обстрела ВСУ. Он отметил, что в результате обстрела повреждены окна и изгородь одного из домовладений.

Военная разведка Великобритании сообщила, что Россия планирует приступить к черноморской блокаде Украины. По данным британских военных, патрульный корабль «Сергей Котов» вышел в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой. Разведка полагает, что корабль войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые направляются на Украину. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

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