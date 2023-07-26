Украина заявила об использовании Россией собственных БПЛА «Герань-2»

Фото: Shutterstock.com

Официальный представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что Россия начала использовать беспилотники «Герань-2» собственного производства, передает «Коммерсант». Ранее Киев обвинял Москву в применении дронов иранского производства. Российская и иранская стороны опровергали эту информацию. В Министерстве обороны РФ также не комментировали заявление представителя командования «Юг».

То, что на остатках тех «Шахедов» (иранский БПЛА Shahed. — NEWS.ru), которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское, — заявила Гуменюк.

Военный корреспондент Александр Коц ранее заявил, что российской армии удалось за одну ночь лишить Украину канала поставок оружия. По его словам, ВС РФ нанесли удар по логистическому узлу в порту Рени, расположенному в Одесской области. Предполагается, что для атаки на объект использовались дроны-камикадзе «Герань-2». Баражирующий боеприпас попал в топливное хранилище, что привело к мощному взрыву.

Помимо дронов «Герань», российские войска также применяли другие вооружения для нанесения ударов по объектам ВСУ в Одессе. В частности использовались крылатые ракеты большой дальности Х-22 и «Калибры».