Появилось видео мощного взрыва после атаки дрона в порту под Одессой «РВ»: в украинском порту Рени на Дунае после атаки дрона прогремел мощный взрыв

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Мощный взрыв произошел в порту Рени на юго-западе Одесской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Судя по кадрам с места событий, гавань поразили во время ночной атаки. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

Порт Рени расположен на реке Дунай у границы с Румынией. Здесь находится важный для Украины транспортный узел. По информации канала, порт поразили с применением дрона-камикадзе «Герань-2». На записи видно, как украинские военные тщетно пытаются сбить аппарат огнем из зенитных орудий. Затем происходит сильный взрыв. Предположительно, поражен топливный склад.

Пресс-секретарь группировки «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк уже заявляла об ударе по инфраструктуре одного из портов в Одесской области. Она утверждала, что в результате атаки пострадали резервуары для хранения различных грузов и ангар с зерном.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали о групповом ударе высокоточным вооружением по Одессе, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением морских беспилотников. По мнению замглавы Росгвардии в ДНР Александра Ходаковского, прогремевшие в Одессе взрывы не являются местью. Он назвал произошедшее логическим шагом и выразил уверенность, что Москва не могла поступить иначе в сложившейся ситуации.