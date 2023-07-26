ВСУ обстреляли кладбище в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает, что Вооруженные силы Украины обстреляли кладбище в селе Березка, расположенном в Брянской области. По данным канала, на его территорию прилетело несколько снарядов, предположительно выпущенных из ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град». На снимках, опубликованных каналом, видно, что в результате атаки пострадали надгробия. В Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию.

В публикации подчеркивается, что в момент обстрела на кладбище находились родственники покойных, убиравшиеся на могилах. По данным канала, никто из них не пострадал.

Как сообщалось ранее, сотрудник Пограничной службы ФСБ России получил контузию средней степени тяжести в результате обстрела Курской области со стороны ВСУ. Он был госпитализирован в областную больницу. По словам главы региона Романа Старовойта, из-за атаки в населенном пункте Теткино пропало электричество. Также пострадали дома местных жителей: в них выбило окна. Власти области пообещали оказать им помощь в восстановлении имущества.

В Белгородской области комбайнер случайно наехал на украинскую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток» во время сельскохозяйственных работ. Инцидент произошел у села Черемошное. Отмечается, что ни водитель, ни техника не пострадали.