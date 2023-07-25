Комбайнер наехал на мину «Лепесток» в поле к югу от Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комбайнер случайно наехал на противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток» во время сельскохозяйственных работ в Белгородской области, пишет Telegram-канал SHOT. Как уточняется, инцидент произошел у села Черемошное к югу от столицы региона. Ни водитель, ни техника не пострадали.

По информации канала, водитель комбайна во время работ услышал хлопок и почувствовал толчок. Позднее выяснилось, что машина наехала на мину. О произошедшем сообщили в правоохранительные органы, после чего комбайнер продолжил работы.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия, такое название получила из-за внешнего вида, напоминающего лепесток цветка. Снаряд устанавливается только способом дистанционного минирования, и его запрещено применять на международном уровне. Украина еще в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использовать, производить и накапливать взрывные устройства. Применяя «Лепестки», киевские власти открыто нарушают взятые на себя обязательства.

В Белгородской области ранее уже находили мины такого типа. После обстрелов со стороны ВСУ их обнаруживали на территории Шебекинского городского округа.