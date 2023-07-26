Пограничник получил контузию при обстреле Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник Пограничной службы ФСБ России получил контузию средней степени тяжести в ходе обстрела Курской области со стороны ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Глушковской районной больнице. По данным агентства, он был госпитализирован.

Да, не с минно-взрывной [раной], а с контузией средней тяжести отправлен в областную больницу, — сообщили врачи.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее подтвердил информацию об обстреле региона со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате нанесения ударов в населенном пункте Теткино пропало электричество. Также пострадали дома местных жителей: в них выбило окна, повреждено ограждение одного из участков.

Как сообщалось ранее, российские пограничники уничтожили украинский беспилотник на МАПП «Крупец» в Курской области. Дрон подлетел к погранпункту в Рыльском районе, расположенному в 50 метрах от границы, после чего сбросил два боеприпаса. Беспилотник сбили ответным огнем, при падении он взорвался.