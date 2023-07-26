В российском поселке пропало электричество после обстрела ВСУ Старовойт: в Теткино Курской области частично пропало электричество после обстрела ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

В населенном пункте Теткино Курской области частично пропало электричество после обстрела ВСУ, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что в результате обстрела повреждены окна и изгородь одного из домовладений.

Обстрелян со стороны Украины поселок Теткино. Насчитали 5 прилетов. В результате повреждения линии электропередачи часть посёлка обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению, — написал он.

23 июля Вооруженные силы Украины обстреляли Теткино, было зафиксировано 16 прилетов. О пострадавших не сообщалось, осколками были повреждены крыши двух домов.

ВСУ также обстреляли поселок Краснооктябрьский. Никто не пострадал. Из-за повреждения линии электропередачи поселок временно остался без электричества, также частично обесточено село Веселое, добавил губернатор. В результате обстрела в поселке Краснооктябрьский вспыхнул многоквартирный дом, в котором на тот момент никто не проживал, уточнил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке украинских дронов атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Он добавил, что на месте находятся сотрудники МЧС, работают все профильные службы.