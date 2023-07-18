SHOT: пограничники сбили украинский дрон в Курской области SHOT: украинский беспилотник был уничтожен в дуэли с курскими пограничниками

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что пограничники уничтожили украинский беспилотник на МАПП «Крупец» в Курской области. По данным канала, инцидент произошел около 18:00 во вторник, 18 июля.

Как пишет SHOT, дрон подлетел к погранпункту в Рыльском районе (50 метров от границы) и сбросил два неустановленных боеприпаса. По информации канала, БПЛА сбили ответным огнем, при падении он взорвался.

14 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курчатове, расположенном в четырех километрах от Курской АЭС, рухнул беспилотник с бомбой. По главы региона, в результате взрыва никто не пострадал, незначительные повреждения получил один многоквартирный дом.

Ранее об атаке восьми дронов на Севастополь сообщил губернатор Михаил Развожаев. Временно прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, сейчас ограничения сняты. Чиновник назвал атаку дронов массированной и продолжительной. Он уточнял, что военные отработали по всем целям над морем и на подходе к бухтам.

Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины 11 июля атаковали населенный пункт Новоалексеевка в Херсонской области. По данным канала, пострадали 18 человек. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.