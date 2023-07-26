Су-34 разгромил бригаду ВСУ под Купянском: новости СВО на утро 26 июля

Фото: МО РФ

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по позициям 14-й отдельной мехбригады ВСУ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. В ходе боевых действий на этом участке фронта боевая машина дважды ударила по местам дислокации противника. Танки и гаубицы группировки войск «Запад» уничтожили около взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили «Хаммер» в полосе обороны.

Группа штурмовиков ВСУ при попытке захвата российских позиций на Запорожском направлении за два дня потеряла практически весь личный состав, заявил командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн. В результате неудачной атаки потери украинской армии составили от 70 до 100 человек.

ВС РФ ударили по позициям украинских артиллеристов, окопавшихся в лесополосе в районе Артемовска, сообщил военкор Андрей Руденко. После того как российские разведчики вычислили месторасположение противника, был нанесен удар, в результате которого уничтожили гаубицу М777 американского происхождения.

Украинская армия несет серьезные потери на поле боя из-за неопытности командиров, заявил австрийский полковник Маркус Райснер. Он рассказал, как некоторое время назад резервист приказал целому взводу солдат отправиться на минные поля, после чего на свои позиции вернулось чуть больше половины сослуживцев.

Фото: МО Украины

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области наступило «затишье перед бурей», заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинская сторона сейчас ведет передислокацию своих войск. Он выразил уверенность, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления, при этом 60% штурмовых резервов украинской армии не были задействованы в боевых действиях.

У российских военнослужащих появились свежие силы на Харьковском направлении, что дает им возможность обойти с фланга и окружить всю группировку ВСУ в Донбассе, считает польский генерал Вальдемар Скшипчак. В настоящее время, по мнению эксперта, перед российскими войсками стоит задача как можно быстрее вытеснить подразделения украинской армии за реку Оскол.

Серия взрывов произошла в Харьковской области в ночь на среду, 26 июля, после чего на промышленных объектах начался пожар. Как пишут украинские СМИ, в регионе сработали системы ПВО ВСУ. В Сумской области была объявлена воздушная тревога.

США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $400 млн. Пентагон планирует отправить Киеву снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS. Вместе с этим американцы в рамках новой партии передадут ВСУ беспилотники Hornet, 32 БТР Stryker, противотанковые комплексы Javelin, приборы ночного видения и более 28 млн патронов к стрелковому оружию.

Страны Запада не достигли договоренности о подготовке украинских летчиков на истребителях F-16, пишет издание Politico. По его информации, ни один из союзников Киева пока не согласился предоставить самолеты для программы обучения пилотов.

Фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что несколько стран-доноров выделят Киеву порядка $244 млн на нужды, связанные с гуманитарным разминированием. На эти средства страна намерена закупить спецтехнику для проведения работ.

Отсидевший в российской тюрьме бывший морпех ВС США Тревор Рид, который был передан американской стороне в рамках обмена пленными с РФ в 2022 году, получил ранение в зоне СВО. По данным портала The Messenger, ветеран морской пехоты подорвался на мине. Две недели назад он попал в киевскую больницу с осколочным ранением, после чего его эвакуировали в один из американских госпиталей в Германии или Польше.

Украинские военные начали перемещаться в зоне спецоперации на тракторном плуге. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал на видео с беспилотника сидящих на плуге бойцов подразделения 93-й бригады ВСУ. Предполагается, что причиной такого способа перемещения солдат украинской армии является нехватка транспорта на фронте.

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