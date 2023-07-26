Перемещение солдат ВСУ на тракторном плуге попало на видео «РВ»: солдаты ВСУ перемещаются на тракторном плуге в зоне СВО из-за нехватки транспорта

Фото: МО Украины

Трактор и плуг стали средством перемещения для солдат Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Кадры военнослужащих, сидящих на плуге, опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». На видео, снятом с беспилотника, по данным издания, едет подразделение 93-й бригады ВСУ.

Как пишут авторы, причиной такого способа перемещения солдат украинской армии является нехватка транспорта на фронте.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что ВС России нанесли удар по позициям ВСУ под Артемовском. Он показал момент атаки, в ходе которой украинские военные лишились гаубицы М777 американского производства. По его словам, российские разведчики вычислили местонахождение окопавшихся в лесополосе украинцев, после чего был открыт огонь.

В свою очередь военкор Юрий Котенок показал у себя в Telegram-канале фотографии иранских 152-мм снарядов для гаубиц Д-20 армии Украины. Изначально, по его сведениям, они должны были быть поставлены хуситам, но, не исключено, что корабли НАТО могли их захватить в Оманском заливе. В то же время британские военные завладели иранскими ПТРК Dehlaviyeh, которые применяются в Йемене.