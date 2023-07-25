Мощный взрыв на огневой позиции ВСУ под Артемовском сняли на видео Военкор Руденко показал на видео уничтожение гаубицы М777 на позициях ВСУ под Артемовском

Фото: МО Украины

Российские военные нанесли удар по огневой позиции Вооруженных сил Украины в районе Артемовска на севере ДНР, сообщил военкор Андрей Руденко. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, где запечатлен момент атаки, которая оставила ВСУ без гаубицы М777 из США.

Судя по записи, украинские артиллеристы окопались в лесополосе. Разведка ВС РФ вычислила расположение противника, после чего по его позициям открыли огонь. В результате атаки произошел мощный взрыв — над деревьями поднялся столб дыма. После этого камера беспилотника зафиксировала обломки артиллерийского орудия ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что за минувшие сутки украинские войска предприняли восемь попыток атаковать позиции ВС РФ на Донецком направлении. Все удары были успешно отражены. По итогам противостояния противник потерял свыше 280 солдат, а также несколько единиц техники американского и польского производства.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще около 60 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». В Запорожской области российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24. Также под Запорожьем были уничтожены склады с боеприпасами и топливом двух бригад ВСУ.