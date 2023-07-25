Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки восемь раз пытались атаковать на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным министерства, российские войска отразили все удары противника.

Как уточнили в министерстве, боестолкновения развернулись в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. По итогам противостояния украинские войска потеряли свыше 280 солдат, а также несколько единиц техники американского и польского производства.

Сообщается, что на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация». В Запорожской области российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24. Также под Запорожьем были уничтожены склады с боеприпасами и топливом двух бригад ВСУ. В Житомирской области российские войска поразили арсеналы противника, где хранились вооружение и боеприпасы западного производства.

Ранее стало известно, что ВСУ пресекли попытку диверсионной группы ВСУ форсировать Днепр в районе острова Антоновский в Херсонской области. Противник был ликвидирован расчетом беспилотника. Удар нанесли, когда диверсанты продвигались на лодках. Кроме того, в районе населенного пункта Заречное уничтожена самоходка «Акация» и миномет калибра 120 мм. Потери противника в живой силе составили 17 человек.