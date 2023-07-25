Военкор показал иранские снаряды, применяемые ВСУ Военкор Котенок показал фото иранских 152-мм снарядов, применяемых ВСУ

Фото: МО Украины

Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фото иранских 152-мм снарядов для гаубиц Д-20 ВСУ. Боеприпасы предназначались для хуситов и, возможно, были перехвачены натовскими кораблями в Оманском заливе.

Военкор пишет, что тогда же в руки британских морпехов попали иранские ПТРК Dehlaviyeh, активно применяемые в боевых действиях в Йемене. По слухам, часть комплексов также была отправлена на Украину, отметил Котенок.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в настоящий момент ВСУ наращивают применение кассетных боеприпасов. По его словам, артиллеристы ВСУ используют тактику, при которой первый залп делается осколочно-фугасными снарядами, а «в догонку» отправляются кассетные.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что кассетные боеприпасы уже доставлены Вооруженным силам Украины. По его словам, сейчас ВСУ применяют данные снаряды на передовой. Вашингтон хотел доставить их Киеву как можно быстрее, подчеркнул Кирби. Президент США Джо Байден одобрил поставки снарядов для Киева 7 июля и заявил, что они будут взяты из запасов Пентагона.