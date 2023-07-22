Поддубный раскрыл тактику ВСУ при использовании кассетных снарядов Поддубный: ВСУ делают первый залп осколочно-фугасными снарядами, а следом применяют кассетные

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

В настоящий момент Вооруженные силы Украины наращивают применение кассетных боеприпасов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, артиллеристы ВСУ используют тактику, при которой первый залп делается осколочно-фугасными снарядами, а «в догонку» отправляются кассетные.

Я уже говорил, что киевский режим постоянно использовал кассеты с 2014 года. Теперь к боеприпасам советского производства добавились и американские снаряды и ракеты. Артиллеристы режима сейчас часто делают так: делают один залп осколочно-фугасными, потом в догонку идут кассеты, — указал Поддубный.

Противник рассчитывает «подловить» российских бойцов, отметил он. В текущих условиях особенно важно приспособиться к манере ведения боя ВСУ. По словам военкора, это поможет минимизировать риски.

Поддубный также опубликовал фотографии кассетных боеприпасов, используемых украинской армией. Разорвавшиеся снаряды были найдены на севере зоны СВО, уточнил он.

Ранее военный корреспондент объяснил шумиху вокруг передачи Украине кассетных боеприпасов. По его словам, таким образом западные союзники Киева рассчитывают отвлечь мир от возникшего снарядного дефицита, в том числе, по части осколочно-фугасных боеприпасов.