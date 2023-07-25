Украина получит $240 млн на разминирование от стран-доноров Министр экономики Украины Свириденко: Киев получит от стран-доноров $240 млн на разминирование

Фото: МО Украины

Ряд стран-доноров предоставит Украине свыше $240 млн для проведения гуманитарного разминирования, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, на эти средства Киев закупит специальную технику для проведения работ.

Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования, — написала она.

Свириденко добавила, что к концу года украинские власти получат от иностранных партнеров несколько единиц спецтехники: хорватская компания DOK-ING передаст Киеву десять машин для разминирования, еще столько же Украине предоставит Global Clearance Solutions.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что на разминирование украинских территорий уйдет от пяти до шести лет. По его мнению, Украину будут разминировать посекционно, а часть районов страны будут ограждаться, поскольку не все металлоискатели могут обнаружить мины.