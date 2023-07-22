Военэксперт рассказал, через сколько лет Украину полностью разминируют Военэксперт Матвийчук заявил, что на разминирование Украины уйдет пять-шесть лет

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Территорию Украины будут разминировать посекционно, а названный The Washington Post срок в 757 лет является пропагандистским трюком, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, процесс разминирования украинских территорий продлится не более пяти-шести лет.

Думаю, что заявление про 757 лет — пропагандистский трюк. Скорее всего, Украину будут разминировать посекционно. Думаю, что за пять-шесть лет жизнеобеспечение вернут в нормальное русло, — сказал он.

Он не исключил, что некоторые районы Украины в ходе этого процесса будут ограждаться, подчеркнув, что не все металлоискатели способны обнаружить мины. Матвийчук отметил, что существуют боеприпасы, например, американского, шведского, итальянского происхождения без оболочки. Такие мины могут обнаруживать собаки или приборы, способные выявлять их по изменению плоскости земли.

Ранее The Washington Post сообщил, что минные поля на Украине показали уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий. По данным издания, после подрыва на минах нескольких бронемашин образуется скопление техники, по которому российским подразделениям легко бить вертолетами и противотанковыми ракетами.