План обучения пилотов с Украины на F-16 оказался под угрозой Politico: Запад не смог согласовать план обучения украинских летчиков на F-16

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Вашингтон и его европейские союзники пока так и не смогли согласовать планы обучения украинских летчиков пилотированию боевых самолетов F-16, которые Запад собирается передать Украине, сообщает издание Politico. По данным его источников, не нашла поддержки идея об отправке пилотов на обучение в США.

Издание отмечает, что украинских летчиков предлагалось обучать в подразделении Военно-воздушных сил Национальной гвардии, расположенном в Тусоне (штат Аризона). Также пока не утвердили решение об отправке в Европу военных летчиков из США, которые бы смогли поделиться опытом с коллегами с Украины.

Politico со ссылкой на еще один источник утверждает, что сейчас продолжается работа для определения наиболее практичного способа реализации плана обучения украинских пилотов. Из-за этого задерживается и получение Киевом истребителей F-16.

Мы взаимодействуем с партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный путь реализации данного плана, — утверждает собеседник издания.

По сведениям издания, в настоящее время ни одна страна на Западе публично не обязалась предоставить самолеты для программы обучения, хотя подготовка, возможно, будет проходить на объекте, который строят в Румынии. Не исключается, что еще один «центр подготовки» создадут в Дании.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16, однако даже если это случится завтра, применять американские боевые самолеты ВСУ смогут только через несколько месяцев. Он подчеркнул, что украинские военные должны обязательно пройти всю необходимую подготовку, чтобы уметь их обслуживать и разумно применять на поле боя.