Российский военный рассказал о потерях среди штурмовиков ВСУ Командир «Барса»: за два дня штурма группа ВСУ потеряла почти весь состав из 70–100 человек

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа украинских штурмовиков при попытке захвата российских позиций на Запорожском направлении за два дня потеряла почти весь свой состав — от 70 до 100 человек, рассказал РИА Новости командир отряда «Барс-10» бригады «Царские волки» с позывным Сатурн. Мужчина также отметил, что по радиоперехватам было ясно, что украинцы попросили эвакуацию у своих подразделений, но так ее и не дождались.

За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь — у противника. <...> Взвод эвакуационный не смог зайти и эвакуировать их личный состав, — сообщил Сатурн.

Он также добавил, что в связи с отсутствием помощи раненые бойцы ВСУ умирают.

Ранее австрийский полковник Маркус Райснер объяснил, что ВСУ сталкиваются с большими потерями из-за неопытности командиров, которые нередко отдают ошибочные приказы. Он также выразил уверенность, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в свою очередь призвал не беспокоиться из-за медленных темпов наступления. Он заявил, что оно действительно отстает от намеченного графика, однако «все идет по плану».