В Австрии рассказали, из-за чего ВСУ несут большие потери Австрийский полковник Райснер: ВСУ несут серьезные потери из-за неопытности командиров

Фото: МО Украины

Неопытность командиров украинской армии приводит к большим потерям в ВСУ, заявил полковник, военный стратег Министерства обороны Австрии Маркус Райснер в интервью N-TV. Он рассказал, как один из офицеров Вооруженных сил Украины по ошибке приказал своим подчиненным отправиться на минные поля.

Недавно я разговаривал с одним украинским товарищем: в соседнем подразделении командиром у них был 47-летний резервист. По неопытности он приказал взводу своих солдат отправиться прямо на минные поля. Вернулось чуть больше половины, — сказал Райснер.

Как отметил полковник, произошедшее очень сильно ударило по моральному духу украинских военнослужащих. Райснер также высказал мнение, что первая фаза контрнаступления ВСУ обернулась провалом.

Ранее экс-советник главы Минобороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский «в ярости» из-за серьезных потерь Вооруженных сил Украины. В связи этим моральный и боевой дух военнослужащих находится на низком уровне.

Помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее признал, что потери ВСУ в ходе начавшегося контрнаступления оказались значительными. По его словам, в Белом доме предупреждали, что оно будет тяжелым.