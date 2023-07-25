В США заявили, что Зеленский в ярости из-за чудовищных потерь ВСУ Полковник Макгрегор: Зеленский в ярости из-за больших потерь ВСУ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший советник главы Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за больших потерь ВСУ. Американский эксперт в интервью YouTube-каналу London Real отметил, что боевой дух украинских войск сейчас находится на низком уровне.

Я думаю, украинские силы в отчаянии, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там слаб как никогда, — считает Макгрегор.

Полковник в отставке считает, что ВСУ понесли «чудовищные потери», но не указывает на источник своих данных.

Мне кажется, отсюда разочарование, которое мы наблюдали у господина Зеленского. Он был разъярен, зол, обескуражен, — подчеркнул офицер.

По его мнению, Украина находится на «искусственном жизнеобеспечении» и до сих существует лишь благодаря финансовой помощи из Вашингтона. Макгрегор призвал положить этому конец и начать переговоры.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия уничтожила большую часть опытных частей ВСУ. По его мнению, Украина не сможет быстро восполнить потери, так как не успеет подготовить солдат для отправки на передовую с должными знаниями ведения боя.