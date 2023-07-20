В США заявили, что Украина потеряла большинство опытных частей ВСУ Полковник ВС США Макгрегор: российская армия уничтожила большинство опытных частей ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия уничтожила большую часть опытных частей ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале Douglas Macgregor S.C. По его мнению, Украина не сможет быстро восполнить потери, так как не успеет подготовить солдат для отправки на передовую с должными знаниями ведения боя.

Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь, — сказал Макгрегор.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил до этого, что контрнаступление Вооруженных сил Украины будет «тяжелым и длительным» из-за нехватки бронетехники и плотного минирования территорий российской армией. Он отметил, что на поле боя задействованы не все украинские бригады.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины планируют продвигаться на юг после неудач на восточном направлении. Как сообщил The Wall Street Journal, ситуация на фронте осложнилась для ВСУ после прорыва Каховской ГЭС.

В публикации отмечалось, что капитан Вооруженных сил Украины Анатолий Харченко вместе со своими людьми готовится к постепенному продвижению по плоской местности. Для продвижения украинская армия использует бангалорские торпеды, поставленные западными партнерами.