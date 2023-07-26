В Польше заявили о возможности России окружить группировку ВСУ в Донбассе Fakt: польский генерал Скшипчак заявил о возможности ВС России окружить группировку ВСУ в Донбассе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие могут окружить всю группировку Вооруженных сил Украины в Донбассе, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Fakt. По его словам, у ВС РФ на Харьковском направлении появились свежие силы, теперь перед российскими войсками стоит задача вытеснить как можно скорее подразделения противника за реку Оскол.

Задача русских — как можно скорее вытеснить украинцев за реку Оскол, что позволит им достичь двух целей. Во-первых, они получат часть Харьковской области, а во-вторых, создадут угрозу обхода всей украинской армии, которая находится в Донбассе, — заявил польский генерал.

Ранее австрийский полковник Макркус Райснер объяснил, почему ВСУ сталкиваются с большими потерями. По его словам, подобное происходит из-за неопытности командиров, которые нередко отдают ошибочные приказы. Он также выразил уверенность, что первая фаза украинского контрнаступления провалилась.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в свою очередь призвал не беспокоиться из-за медленных темпов наступления. Он заявил, что оно действительно отстает от намеченного графика, однако «все идет по плану». Министр также посетовал на нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны.