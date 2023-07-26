Су-34 атаковал позиции бригады ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ рассказало об атаке Су-34 на позиции бригады ВСУ на Купянском направлении

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребитель-бомбардировщик Су-34 российской группировки войск «Запад» дважды ударил по силам и средствам подразделений 14-й отдельной мехбригады ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский. По его словам, атака была проведена около населенных пунктов Кучеровка и Павловка, сообщает РИА Новости.

В ходе боевых действий на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Запад» нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка, — рассказал офицер.

Ранее сообщалось, что спикер Восточной группировки украинской армии Сергей Череватов отметил, что Вооруженные силы России ведут наступательную операцию к реке Оскол в Харьковской области. По его данным, это делается для обеспечения дополнительной защиты Луганской Народной Республики. Минобороны РФ информацию не комментировало.