Названо число сбитых беспилотников ВСУ Washington Post: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников

Фото: МО Украины

Украина ежемесячно теряет в ходе боевых действий тысячу беспилотников, заявил украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров, пишет газета Washington Post. По данным издания, число сбитых БПЛА в месяц может достигать 10 тысяч.

Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Федоров. Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц, — сообщается в статье.

Федоров добавил, что Украина постоянно пытаетcя модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искуcственного интеллекта (ИИ) в их работу. По мнению вицe-премьера, хотя распространение ИИ в военной сфере представляет угрозу для будущего, сейчас для Киева его безопасность в приоритете.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина за последнюю неделю потеряла четыре тысячи бойцов убитыми, однако киевские власти отнесли 90% потерь к пропавшим без вести. Такой подход позволяет руководству Украины скрывать информацию от общественности и родственников погибших, добавил он.