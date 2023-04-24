Названо число потерь ВСУ за неделю Марочко: Киев за неделю потерял четыре тысячи убитыми, но 90% из них назвал пропавшими

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Украина за последнюю неделю потеряла четыре тысячи бойцов убитыми, однако 90% потерь киевские власти отнесли к пропавшим без вести. Такой подход позволяет властям скрывать информацию от общественности и родственников погибших, отметил он в беседе с РИА Новости.

За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более четырех тысяч человек, из них только 10% официально признаны, остальные числятся без вести пропавшие, — подчеркнул Марочко.

Он уточнил, что в поисках правды родственники убитых украинских военных вынужденно обращаются за помощью к омбудсменам в ДНР и ЛНР. При этом ради получения объективной информации они рискуют стать фигурантами уголовного дела, пояснил военный эксперт.

Ранее пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые бои за последние десять лет. По словам офицера, российские военные продолжают сосредотачивать усилия на Артемовске. Череватый при этом не стал называть потери ВСУ в боях с ВС РФ.