ФСБ разгромила нарколабораторию Киева в Шатуре: как ВСУ атакуют РФ 26 июля ФСБ нашла 57 килограммов наркотиков и четыре тонны реактивов

Фото: t.me/gubernator_46

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле населенного пункта Теткино. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах населенных пунктов региона. В Подмосковье сотрудники ФСБ России ликвидировали подконтрольную Украине нарколабораторию. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Гладков сообщил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда и сбросили две гранаты с БПЛА. Село Щетиновка обстреляли из артиллерии и гранатомета — зафиксировано 10 артиллерийских и 29 гранатометных выстрелов. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Губернатор заявил, что в Борисовском районе на окраине села Казачье-Рудченское ВСУ сбросили с квадрокоптера одно взрывное устройство. По его словам, пострадавших нет. В Волоконовском районе украинские войска обстреляли из миномета окраину хутора Старый. Всего зафиксировано 25 прилетов. В результате обстрела пострадавших и разрушений нет.

Фото: t.me/vvgladkov

«В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 5 минометных снарядов, по селу Дроновка — один минометных снаряд. Обошлось без пострадавших и разрушений», — написал Гладков.

Глава региона рассказал, что в Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье. Всего установлено три прилета. По словам Гладкова, в районе села Графовка ВСУ сбросили с беспилотника один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет.

Также Гладков отметил, что в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков и поселку Ленинский — по пять минометных снарядов, по селу Терезовка — два минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Кроме того, под минометный обстрел попало село Муром — зафиксирован один прилет, без пострадавших. В результате обстрела произошло отключение света на нескольких улицах. Подача электроэнергии была оперативно восстановлена.

Где ФСБ ликвидировала нарколабораторию

В подмосковной Шатуре сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали нарколабораторию, деятельность которой контролировалась с территории Украины. В Центре общественных связей (ЦОС) ведомства заявили, что силовики задержали группу украинцев, занимавшихся производством запрещенных веществ, и изъяли 57 кг наркотиков. Во время обыска было обнаружено лабораторное оборудование, различные химические вещества, необходимые для синтеза наркотиков, а также четыре тонны наркосодержащей жидкости. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотиков в особо крупном размере. Участники преступной группы находятся под арестом, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пострадал пограничник из-за обстрелов под Курском

Курский губернатор Старовойт заявил, что в населенном пункте Теткино частично пропало электричество после обстрела ВСУ. Всего зафиксировано пять прилетов со стороны украинской армии. Он отметил, что повреждены окна и изгородь одного из домовладений. Губернатор пообещал помочь собственнику с ремонтом.

В ходе обстрела Курской области сотрудник Пограничной службы ФСБ России получил контузию средней степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали

Где произошли диверсии на ж/д

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Санкт-Петербурге на станции Лисий Нос недалеко от Финского залива загорелось оборудование. По данным канала, диспетчерская потеряла контроль над стрелками железной дороги. Приехавшие на место экстренные службы увидели сгоревший шкаф правления электрообогрева стрелочных переводов обдувки стрелок. По предварительным данным, речь идёт о поджоге. Полиция разыскивает диверсанта.

Ранее стало известно о диверсии на железной дороге в Самаре, где около полуночи подожгли релейный шкаф в районе Шведской Слободы. По имеющейся информации, через несколько минут шкаф потух сам, диверсант попытался поджечь его снаружи, не вскрывая. К задержкам в движении поездов это не привело. Полиция разыскивает диверсанта.

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