ВС РФ укрепили оборону в Запорожской области из-за риска новой атаки ВСУ Рогов: ВС РФ укрепили линию обороны у Каховского водохранилища в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российские военные укрепили линию обороны вдоль берегов обмелевшего Каховского водохранилища в Запорожской области, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие меры связаны с риском новой безрассудной атаки ВСУ.

Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена. Есть четкое понимание рисков преступных действий со стороны режима Зеленского. Никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно и они не предпримут свои безумные попытки, — сказал Рогов.

Ранее военкор Александр Сладков уже предупреждал об угрозе наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области с целью выхода к Мелитополю. По его словам, такой сценарий стал реальным именно после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Противник получил возможность пройти по дну пересохшего водохранилища к Васильевке, а оттуда двинуться на Мелитополь. Журналист также не исключил попытку ВСУ захватить Запорожскую АЭС. С этой целью украинское командование концентрирует силы в Степногорске, что к западу от Запорожья.

В то же время Сладков подчеркнул, что российские войска продолжают удерживать оборону в Запорожской области, пресекая попытки ВСУ ее прорвать.