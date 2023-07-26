Военкор показал удар российского дрона по окопу ВСУ Военкор Котенок показал видео точного удара российского дрона по окопу ВСУ

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале видео атаки российского дрона на окоп украинских войск. Этим роликом он сравнил профессионализм российских и украинских операторов беспилотников.

Первая часть видео записана камерой дрона, и в ней видно, как аппарат приближается к окопу ВСУ, а также заметен один из украинских военных. Вторая часть ролика снята с другого ракурса, и видно, как солдат ВСУ стреляет вверх, пытаясь сбить дрон, после чего тот попадает в окоп и раздается взрыв.

А так это выглядит, когда у оператора с руками всё в порядке и дрон прилетает прямо в окоп ВСУ, — написал военкор.

Накануне Котенок опубликовал видео неудачной атаки на российский танк беспилотником ВСУ с кумулятивным боеприпасом. Он отметил, что аппарат упал в метре от танка. По словам военкора, так бывает, когда у оператора «руки растут не из того места».

Ранее Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» рассказал о неудачной попытке украинского экипажа боевой машины пехоты Bradley спрятаться от атаки российских FPV-дронов. От точного удара боевую технику не спасла даже дымовая завеса, БМП была уничтожена.