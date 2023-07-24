Украинскому Bradley не удалось спрятаться за дымовой завесой от FPV-дронов «Архангел Спецназа Z»: FPV-дроны ВС РФ уничтожили БМП Bradley, несмотря на дымовую завесу

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

M2 Bradley

Украинский экипаж боевой машины пехоты Bradley постарался спрятаться от атаки российских FPV-дронов, однако попытка обернулась провалом, пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа Z». На опубликованных кадрах видно, как боевая техника противника была ликвидирована точным ударом.

Танк попытался избежать атаки российских дронов, выпустив дымовую завесу. Соответствующие меры были приняты слишком поздно, поэтому спрятаться не удалось. После этого произошел взрыв, сигнализирующий о том, что удар беспилотника пришелся прямо в цель.

Ранее Telegram-канал «Белорусский силовик» опубликовал кадры целого «кладбища» боевых машин пехоты Bradley, находившихся на вооружении украинской армии. На них можно заметить сразу шесть подбитых американских БМП. Предполагается, что выведенную из строя вражескую технику запечатлели около населенного пункта Работино в Запорожской области.

Кроме того, в Сети появилась видеозапись подрыва украинского танка на мине. Как сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z», взрыв произошел к северу от населенного пункта Работино. После того как вражеская бронемашина наехала на мину, ее окутало облако темно-серого дыма.