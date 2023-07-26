В Подмосковье ликвидировали подконтрольную Украине нарколабораторию ФСБ ликвидировала подконтрольную Украине нарколабораторию в Шатуре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковной Шатуре сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали нарколабораторию, деятельность которой контролировалась с территории Украины, сообщает РИА Новости. Силовики задержали группу украинцев, занимавшихся производством запрещенных веществ, и изъяли 57 кг наркотиков.

На территории городского округа Шатура Московской области проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, — рассказали в ФСБ.

В ходе обыска силовики обнаружили лабораторное оборудование, различные химические вещества, необходимые для синтеза наркотиков, а также четыре тонны наркосодержащей жидкости. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотиков в особо крупном размере. Участники преступной группы находятся под арестом, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В конце июня силовики пресекли деятельность четырех нарколабораторий, работавших в стране с 2020 по 2022 год. Были задержаны 16 участников наркотрафика, изъяты 150 кг наркотических средств и более двух тонн прекурсоров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.