В России накрыли четыре нарколаборатории и изъяли 150 кг мефедрона

Фото: МВД России

В России силовики пресекли деятельность четырех нарколабораторий, работавших в стране с 2020 по 2022 год, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Также задержаны 16 участников наркотрафика, изъяты 150 кг наркотических средств и более двух тонн прекурсоров.

Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России в отношении подозреваемых расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 210, 228.1, 229.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу, — сказала Волк.

Также в 2022 году подозреваемые попытались провезти за границу более 3,5 кг запрещенного вещества, спрятав его в корпусе кондиционера. Но нелегальный товар был найден и изъят на таможенном посту.

19 июня в аэропорту Шереметьево была задержана 25-летняя бывшая чиновница департамента здравоохранения Орловской области. Девушка прилетела из Китая. Таможенники нашли при ней больше грамма марихуаны.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.