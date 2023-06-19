Вернувшуюся из Китая экс-чиновницу задержали в Шереметьево с марихуаной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном аэропорту Шереметьево 19 июня была задержана 25-летняя бывшая чиновница департамента здравоохранения Орловской области, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на свой источник. Девушка прилетела из Китая. Таможенники нашли при ней больше грамма марихуаны.

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