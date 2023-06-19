В столичном аэропорту Шереметьево 19 июня была задержана 25-летняя бывшая чиновница департамента здравоохранения Орловской области, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на свой источник. Девушка прилетела из Китая. Таможенники нашли при ней больше грамма марихуаны.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде наркотиков.
15 июня полиция задержала члена Общественной палаты Московской области Илью Бирюкова. Общественник отправил два килограмма мефедрона в Калининградскую область для продажи через даркнет. Сейчас Бирюков заключен под стражу, против него начато уголовное разбирательство.
Днем позже в московском театре имени Ермоловой отменили спектакль с актрисой Кристиной Бабушкиной, потому что ее задержали с наркотиками в центре Москвы. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что по статье 228 УК РФ Бабушкиной и ее супругу может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Порошок, который силовики нашли в их автомобиле, отправили на экспертизу.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.