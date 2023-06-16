Спектакль с задержанной актрисой отменили Mash: театр Ермоловой отменил спектакль с задержанной актрисой Бабушкиной

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Кристина Бабушкина в сцене из спектакля «Неидеальный Че»

В Театре имени Ермоловой отменили спектакль с актрисой Кристиной Бабушкиной, запланированный на 16 июня, сообщает Telegram-канал Mash. Звезду сериала «Беспринципные» и ее мужа ранее задержали с наркотиками в центре Москвы.

В театре подтвердили Mash факт задержания актрисы. Всем, кто планировал посетить постановку «Неидеальный Че», пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

Согласно информации канала, за последние полгода Бабушкину не менее 10 раз штрафовали за превышение скорости, при этом несколько раз дело доходило до суда, поскольку артистка не оплачивала штрафы.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал, что по статье 228 УК РФ Бабушкиной и ее супругу может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Юрист отметил, что все зависит от объема наркотического вещества, предположительно, обнаруженного в машине актрисы и ее мужа при осмотре, когда их остановили сотрудники ДПС на Коровьем Валу. Telegram-канал «112» сообщал, что в автомобиле звезды сериала «Беспринципные» и ее супруга Андрея Гацунаева нашли пакет с белым порошком, который направили на экспертизу, а саму пару — на медосвидетельствование.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.