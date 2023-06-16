Жорин рассказал, какое наказание может грозить звезде «Беспринципных» Адвокат Жорин: актрисе Бабушкиной и ее мужу может грозить до 15 лет тюрьмы по статье 228 УК РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Кристина Бабушкина

Звезде сериала «Беспринципные» актрисе Кристине Бабушкиной и ее супругу Андрею Гацунаеву может грозить до 15 лет лишения свободы по статье 228 УК РФ о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических веществ, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, большинство лиц отбывают наказание именно по статье 228 УК РФ, конкретный срок зависит от объема запрещенного вещества.

При значительном размере перевозимого вещества обвиняемый может получить до трех лет лишения свободы. При крупном размере — от трех до 10 лет, в особо крупном — до 15 лет лишения свободы, — отметил адвокат.

Жорин рассказал, что при задержании людей с наркотиками проводится экспертиза, если она показывает наличие соответствующих веществ в крови водителя, он лишается права на вождение, срок определяется судом. Если наркотики обнаружат в крови пассажира, тот понесет административную ответственность за употребление. Кроме того, в обоих случаях людей ставят на учет в наркологический диспансер. При этом также возбуждается уголовное дело о сбыте запрещенных веществ.

Логика полицейских следующая — обнаруженные вещества были где-то приобретены, следовательно, есть состав преступления. Далее следствие должно установить место приобретения и продавца, — пояснил Жорин.

Если лица, у которых нашли наркотики, укажут того, у кого их приобрели, это облегчит работу следствия. Условия приговора задержанным впоследствии также могут смягчить.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Бабушкину и ее мужа задержали на автомобиле в центре Москвы. По информации канала, при осмотре машины полицейские обнаружили пакетик с белым порошком. Актрису и ее супруга направили на медосвидетельствование, изъятое вещество направили на экспертизу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.