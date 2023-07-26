Стало известно о наступлении бронетехники ВСУ на Запорожском направлении «РВ»: бронетехника ВСУ начала наступление на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что бронетехника ВСУ наступает в районе Орехова, расположенного на Запорожском фронте. По данным канала, противник бросил в атаку на позиции 291-го полка БМП и танки, поставленные Киеву странами Запада. Минобороны России эту информацию не комментировало.

На канале говорится, что украинские штурмовые группы пытаются прорваться к линии обороны ВС РФ в селе. Однако им мешают гаубицы, минометы и российские ракетные системы залпового огня, подчеркивается в публикации.

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Восток» ранее заявил, что армия РФ успешно пресекла попытку подразделений ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении. По его словам, украинские мотострелки отступили, понеся потери. Ударами артиллерии также удалось поразить опорный пункт ВСУ и уничтожить по меньшей мере две разведгруппы в районах населенных пунктов Работино и Чаривное. В ходе боев украинская буксируемая гаубица пришла в негодность.

Российские десантники также успешно выследили танк ВСУ недалеко от Артемовска, расположенного на севере ДНР. Украинские солдаты пытались замаскировать машину в лесополосе, однако беспилотный аппарат «Ланцет» поразил ее.