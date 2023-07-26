Военные ВС РФ остановили разведку боем ВСУ на Запорожском направлении Минобороны: ВС России пресекли попытку ВСУ провести разведку боем на Запорожском направлении

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группировка войск «Восток» пресекла попытку подразделений ВСУ организовать разведку боем на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, в районе Приютного отличились мотострелки, сообщает ТАСС.

На Запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка подразделений ВСУ провести разведку боем в направлении Приютного. Понеся потери, противник отступил, — сказал подполковник.

Чехов добавил, что артиллерия «Востока» поразила опорный пункт ВСУ и уничтожила две украинские разведгруппы в районах Чаривного и Работино. Барражирующие боеприпасы «Ланцет» сделали непригодной к бою буксируемую гаубицу в Степногорске, а также боевую бронированную машину в районе Работино.

При этом авиация группировки поразила скопление живой силы и техники ВСУ в районе Новоданиловки и уничтожила склад боеприпасов и укрытия с военной техникой в Червоном.

Ранее сообщалось, что российский рядовой в бою в районе Времевского выступа лично уничтожил более десяти солдат ВСУ. Его подвиг сорвал атаку ВСУ на российские позиции, отметил подполковник Олег Чехов. По словам офицера, после подвига рядового украинская атака захлебнулась, а российские войска удержали свои позиции.