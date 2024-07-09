Град дронов, удар по медгородку, пожар на нефтебазе: ВСУ атакуют РФ 9 июля

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Четыре человека погибли, десятки жителей Белгородской области получили ранения в результате прилетов беспилотников и артиллерийских снарядов. Пожар произошел на нефтебазе в Волгоградской области после падения обломков БПЛА. Электроподстанция загорелась в Ростовской области в результате налета дронов. ВСУ обстреляли медицинский городок в Кременной в ЛНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Почти 40 БПЛА сбили над пятью регионами РФ за ночь

Минувшей ночью средства ПВО сбили 38 беспилотников ВСУ над пятью регионами России, сообщило Минобороны РФ. Украинские военные использовали летательные аппараты самолетного типа, отметили в ведомстве.

Над Ростовской областью был сбит 21 дрон, семь — над Курской, пять — над Астраханской, три — над Белгородской и два — над Воронежской.

Губернатор заявил об атаке дронов на нефтебазу под Волгоградом

Украинские беспилотники совершили налет на Волгоградскую область в ночь на 9 июля, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Прилеты были зафиксированы в городах Фролово и Калач-на-Дону. Информация о пострадавших не поступала.

«В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калача-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено», — сообщил губернатор.

По данным Telegram-канала Mash, Калач-на-Дону атаковали по меньшей мере пять беспилотников. Канал сообщил, что повреждения получил местный хлебозавод.

Для тушения возгорания на нефтебазе в Калач-на-Дону были направлены два пожарных поезда, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Угрозы объектам инфраструктуры РЖД нет.

В аэропорту Волгограда ограничили отправку и прием самолетов. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром, другие — задержаны. Впоследствии аэропорт приступил к штатной работе.

Министерство обороны России не комментировало сообщения об атаке дронов на Волгоградскую область.

Глава Астраханской области оценил последствия атаки БПЛА

Утром 9 июля Минобороны РФ сообщило о повторной атаке на регион. Три дрона были сбиты средствами ПВО.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что атака беспилотников была успешно отражена. По его словам, все дроны были сбиты в северной части региона. Обошлось без жертв и пострадавших.

Во время воздушной опасности в аэропорту Астрахани были введены ограничения на прием и выпуск рейсов. Затем они были сняты.

Голубев заявил о пожаре на электроподстанции в Ростовской области после удара БПЛА ВСУ

Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что БПЛА ВСУ атаковали регион около двух часов ночи 9 июля. В результате падения обломков сбитых дронов произошел пожар на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе. Загорелись два трансформатора.

«В Ростове-на-Дону на месте падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован», — сказал губернатор.

По его словам, сначала фрагменты дронов проверили саперы, после чего пожарные приступили к тушению возгорания. К шести утра пожар на электроподстанции был ликвидирован, его площадь достигала 60 квадратных метров.

Российское военное ведомство не комментировало информацию Голубева о последствиях падения обломков дронов в Ростовской области.

Глава Воронежской области оценил последствия украинской атаки на регион

Режим опасности атаки БПЛА сохранялся в Воронежской области с полуночи до шести утра 9 июля. Глава региона Александр Гусев подтвердил, что все атаковавшие регион дроны самолетного типа были уничтожены. По его словам, обошлось без последствий на земле.

Гладков заявил о четырех жертвах при ударах ВСУ по Белгородской области

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере три раза. По данным Минобороны РФ, четыре беспилотника самолетного типа были уничтожены в течение дня. Еще четыре дрона были сбиты над регионом ночью и утром 9 июля.

Десятки населенных пунктов региона находились под огнем в течение прошедших суток. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в селе Никольском Белгородского района в результате обстрелов погибли три человека.

«К несчастью, количество погибших увеличилось до двух человек. В операционной городской больницы № 2 города Белгорода скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания. Врачи боролись за его жизнь до последнего», — отметил он.

По словам Гладкова, водитель легкового автомобиля, получивший ранения в результате атаки ВСУ, скончался по пути в больницу.

Трое жителей села Байцуры пострадали в результате удара двух беспилотников по частному дому. Еще два человека — мужчина и женщина — получили ранения после того, как дрон влетел в их автомобиль в селе Грузском. В поселке Чапаевский БПЛА атаковал комбайн, пострадал водитель.

По меньшей мере 14 человек получили ранения в Шебекино, Белгороде, Новой Таволжанке, Ржевке и Вознесеновке. Один человек скончался от полученных ранений в Белгородском районе, сообщил Гладков.

Один человек пострадал при атаке коптера ВСУ под Курском

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Краснооктябрьский, Новый Путь, Теткино, Гордеевка, Заолешенка, Мартыновка, Куриловка, Артюшково и Красный Пахарь. Местные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ, по словам Смирнова, атаковали территории в районах Заолешенки, Мартыновки, Суджи, Гончаровки, Рубанщины, Глушкова, Краснооктябрьского, Нового Пути, Кобылок, Большого Солдатского, Артюшкова, а также пункта пропуска «Крупец».

Пять жилых домов, гаражи, легковой автомобиль, здания гостиничного комплекса и ветеринарного техникума получили повреждения. Под удар ВСУ также попало здание Суджанской районной больницы, в результате чего на крыше произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В деревне Рубанщина коптер влетел в машину, пострадал один человек. Впоследствии мужчину госпитализировали.

Минобороны РФ не комментировало сообщения врио главы Курской области об атаках на регион.

Подросток пострадал в результате удара ВСУ по Горловке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 25 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 18 обстрелов на Горловском направлении и семь — на Донецком. ВСУ выпустили 65 боеприпасов по региону. Четыре жилых дома, два инфраструктурных объекта и автомобиль получили повреждения. Трое мирных жителей пострадали.

«В результате применения ударных беспилотников ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранены студент горловского медколледжа 2007 г. р., водитель и пассажир трамвая — женщина 1957 г. р. и мужчина 1962 г. р.», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

В Кременной заявили об обстреле ВСУ больницы

Накануне ВСУ обстреляли жилые дома, расположенные вблизи больницы в Кременной, сообщил глава города Вячеслав Третьяков. Позже в тот же день повторный удар был нанесен по территории медучреждения. В результате атаки пострадали два мирных жителя.

«Порядка 15 боеприпасов упали на медицинский городок. Повреждены здания районной больницы, близлежащие многоквартирные дома, газопровод, ЛЭП. На месте происшествия обнаружено два неразорвавшихся снаряда», — написал чиновник в Telegram-канале.

Утром 9 июля украинская армия снова обстреляла город. В результате прилетов по частному сектору 15 жилых домов получили повреждения. По словам Третьякова, пострадали трое местных жителей, в том числе сотрудница детского сада.

Сальдо сообщил о двух пострадавших при ударе ВСУ по Новой Маячке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Новая Маячка в Херсонской области, заявил губернатор Владимир Сальдо. В результате «очередной агрессии киевского режима» ранения получили два человека, в том числе ребенок.

«Пострадали два мирных жителя: женщина 1986 года рождения и ее двухлетний ребенок. Пострадавших госпитализировали в Скадовскую больницу», — написал глава региона в Telegram-канале.

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