Аэропорт еще в одном городе РФ ограничил полеты после атак БПЛА Аэропорт Астрахань ввел ограничения на прибытие и отправку рейсов после атак

Фото: МО Украины

Прибытия авиарейсов в аэропорт Астрахань и вылеты бортов из воздушной гавани временно ограничены, сообщила ТАСС представитель учреждения Анастасия Голодова. Она уточнила, что решение связано с введенными в регионе мерами. До этого сообщалось о массированной атаке беспилотников на город.

Из-за ограничений, введенных в регионе на использование воздушного пространства, в расписании аэропорта Астрахань произошли изменения. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта ограничены, — сообщила Голодова.

Ранее губернатор Игорь Бабушкин сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на севере Астраханской области. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что всего над областью были сбиты пять украинских дронов. Другие подробности не приводятся.

Отправку и прием самолетов также ограничили в аэропорту Волгограда. Один рейс перенаправлен на запасной аэродром, другие — задерживаются. Среди них вылет борта SU1185 в Москву компании «Аэрофлот» и прибытие рейса из столицы.